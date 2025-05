Le previsioni meteo di oggi 27 maggio ad Avellino

Oggi, 27 maggio, Avellino si prepara a una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente poco nuvolosi, che nel pomeriggio daranno spazio a nubi in aumento e deboli piogge. Le temperature oscilleranno tra 12°C e 23°C, con una prevedibile accumulo di pioggia di circa 2mm. Scopriamo nel dettaglio le condizioni meteorologiche di oggi.

A Avellino oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 27 maggio ad Avellino

