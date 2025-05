Le piccole pillole arancioni per drogare soldi e piloti | dall’invasione della Polonia a Iraqi Freedom

Questo articolo esplora l'affascinante storia delle piccole pillole arancioni, utilizzate per migliorare le prestazioni dei piloti e influenzare le dinamiche di guerra, dall'invasione della Polonia all'operazione Iraqi Freedom. Dalla scoperta casuale in un evento chiave della Battaglia d’Inghilterra alle indagini sul loro utilizzo nei bombardieri strategici B-2, analizziamo l'impatto di queste sostanze sulle missioni aeree e sulla storia militare.

Dalla fortuita scoperta della loro esistenza in seguito all’abbattimento di un bombardiere tedesco durante la Battaglia d’Inghilterra, alle inchieste per conoscere il preciso impiego e dosaggio durante le missioni condotte dai piloti da caccia, e durante i lunghi voli dei bombardieri strategici B-2 nella guerra dell’Iraq, l’uso in ambito militare e specialmente in combattimento delle “ Go-pills ” – o più in generale delle sostanze sintetiche simili alla droga, con principi attivi analoghi a quelli delle anfetamine – fa ancora discutere. Ma rimane una strana realtà, con sottili confini morali che pesano sulla loro necessità e sulle controindicazioni, sul rischio di dipendenza, di adempimento agli ordini e anche di insubordinazione... 🔗 Leggi su It.insideover.com