Le parole del presidente Fiducia Marotta | Non è finito il ciclo di Simone

Nel cuore della settimana che precede la finale di Champions League, Beppe Marotta condivide le sue riflessioni sul momento cruciale per l'Inter. Intervistato ad Appiano Gentile, il presidente esprime ottimismo e fiducia, sottolineando che il ciclo di Simone Inzaghi è ancora lontano dall'essere concluso. La sua emozione per l'importante traguardo è palpabile, così come il sogno di una vittoria memorabile.

APPIANO GENTILE (Como) La quarta finale di Champions da dirigente, la prima da presidente. Anche per Beppe Marotta non è una settimana come tutte le altre ("Non sono scaramantico ma comincio a pensarci, sogno una vittoria emozionante e prestigiosa"), perché dopo una stagione lunghissima che si trascina il rimpianto per lo scudetto sfuggito di un nulla ora c’è la possibilità di mettere le mani sul trofeo più prestigioso. "Ci è mancato quel centimetro in più per poter fare la differenza in campionato – dice il numero uno nerazzurro – e dobbiamo fare comunque i complimenti al Napoli". Con una precisazione leggera e pungente come una “stoccata“: "E’ anche vero che noi abbiamo disputato 19 partite in più rispetto ai nostri avversari, di fatto la squadra ha giocato un girone in più... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le parole del presidente. Fiducia Marotta : "Non è finito il ciclo di Simone»

