Le novità del Bollettino Bradisismo della settimana 19 25 maggio

Nel bollettino bradisismo della settimana dal 19 al 25 maggio, l’Osservatorio Vesuviano segnala 23 scosse, con un picco di magnitudo 2.6. Resta stabile il sollevamento del suolo, mantenendosi su una media di 15 mm al mese, mentre non si registrano variazioni significative nei parametri geochimici e termici. Ecco un'analisi dettagliata degli eventi recenti.

