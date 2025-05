Le multe dell’autovelox non devono essere più pagate | scopri quando è possibile

Un recente pronunciamento della Cassazione solleva dubbi sulla legittimità delle multe per eccesso di velocità emesse dagli Autovelox, aprendo la strada a controversie legali e potenziali ricorsi. Scopri quando e in che modo gli automobilisti italiani potrebbero non dover più pagare queste sanzioni e quali misure il Governo sta considerando per affrontare la situazione.

Un recente pronunciamento della Cassazione rischia di creare il caos sulla legittimità delle multe per eccesso di velocità, scaturite tramite la rilevazione degli Autovelox. Il Governo è pronto a correre ai ripari E' capitato alla gran parte degli automobilisti italiani. Il postino bussa alla porta o ti citofona ed ecco che ti consegna la famigerata.

