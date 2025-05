Le montagne ribaltano il Giro d' Italia Vince Scaroni Carapaz stacca Del Toro

Il Giro d'Italia entra nel suo epilogo spettacolare, con le montagne che svolgono un ruolo cruciale nel determinare i destini dei corridori. Vincitore della tappa è Scaroni, mentre Carapaz stacca Del Toro in un finale che promette emozioni intense. Gli atleti si sfidano tra salite impegnative e discese ardite, mentre il respiro delle cime circostanti accompagna questo epico viaggio ciclistico.

Vagano, vagano. Girolanz. gironzano, gironzalon, vagano, vagano. Vagano i corridori tra salite e discese, sotto le cime dei monti, sui passi che hanno latitato per due settimane per ritrovarsi tutti assieme per il gran finale del Giro d'Italia, quella terza settimana hardcore che il Giro si ostina a concedersi. E gironzano le ambizioni, in fuga dal gruppo alla ricerca di una vittoria. Come quelle di Lorenzo Fortunato e Christian Scaroni. Infuturatosi che non era nemmeno ora di pranzo, quando ancora scendevano secchiate d'acqua dal cielo. Fuggiti anche dai fuggitivi sulla strada che conduceva a San Valentino, arrivati in parata di squadra, la XDS-Astana, sotto lo striscione del traguardo...