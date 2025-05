Le istruzioni per fotografare Zelensky a Istanbul sono vere? Propaganda russa

L'argomento della propaganda russa si infittisce con la diffusione di un presunto volantino che fornisce istruzioni ai giornalisti su come fotografare Volodymyr Zelensky a Istanbul. Tuttavia, il documento suscita interrogativi, poiché il leader ucraino si trova in una posizione diversa rispetto a quella indicata, evidenziando le strategie confuse e manipolative della disinformazione russa nel contesto del conflitto attuale.

Circola una foto di un fantomatico volantino in inglese consegnato ai giornalisti su come possono e non possono fotografare Volodymyr Zelensky durante la sua presenza in Turchia per i colloqui di pace. Ciò che risulta strano è il luogo indicato nel documento, ossia Istanbul, mentre il leader ucraino si trovava da tutt’altra parte, ossia nella capitale turca: Ankara. Non è l’unico elemento che evidenzia l’opera della propaganda russa. Per chi ha fretta. Non esiste alcun riscontro sul documento.. Il documento non indica chi lo abbia diffuso.. Non è stata utilizzata una carta intestata o un logo istituzionale attribuibile a un fantomatico “The Press Service”... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Le istruzioni per fotografare Zelensky a Istanbul sono vere? Propaganda russa

