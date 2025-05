Le inchieste sulle stragi L’Antimafia si divide I familiari | Non archiviate

Il 27 maggio 1993, Firenze è stata tragicamente colpita da una strage che avrebbe segnato la memoria collettiva del paese. A quasi 32 anni di distanza, le inchieste sull'evento continuano a far emergere divisioni tra i familiari delle vittime e l'antimafia, con interrogativi irrisolti e una ricerca di giustizia ancora aperta. Questo articolo esplora il complesso panorama delle indagini e le emozioni dei coinvolti.

Firenze, 27 maggio 2025 – Il 27 maggio del 1993, fu uno dei peggiori risvegli per la nostra città e per l'Italia intera. Alle 1.04, un boato aveva squarciato la notte, e di ora in ora l'ipotesi iniziale dello scoppio di una caldaia lasciava il posto ad altre più sconvolgenti certezze: in via dei Georgofili era stata piazzata un'autobomba della mafia. E il tritolo che doveva intimidire lo Stato si era portato via una famiglia intera, i Nencioni, il vigile urbano Fabrizio e la moglie Angela Fiume, le loro figlie Nadia, nove anni, e Caterina, 50 giorni. Nell'incendio che si sviluppò a seguito dell'esplosione perse la vita anche lo studente Dario Capolicchio, 22 anni...