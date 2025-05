Le Iena parla il supertestimone | Ecco tutta la verità

Quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco riemerge con una testimonianza clamorosa che potrebbe cambiare le sorti dell’inchiesta. Nella puntata del 27 maggio 2025 de Le Iene, il supertestimone, precedentemente conosciuto come “Carlo”, svela dettagli inediti che gettano nuova luce su uno dei casi di cronaca nera più controversi d'Italia. Scopriamo insieme tutta la verità.

Quasi vent'anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco torna sotto i riflettori con una testimonianza che potrebbe stravolgere quanto finora emerso. Nella puntata del 27 maggio 2025 de Le Iene ( per vedere il servizio clicca qui ), il supertestimone, noto in passato come "Carlo", ha deciso di mostrarsi al pubblico, rivelando il proprio vero nome: Gianni Bruscagin. Con il volto scoperto e una serie di documenti alla mano, Bruscagin ha offerto dettagli inediti su una vicenda che, a suo dire, non è mai stata investigata in tutte le sue possibili direzioni. Le sue parole, raccolte dai giornalisti del programma, stanno scuotendo l'opinione pubblica e le autorità...