Le giovani eccellenze di Nocera Inferiore Quando le idee danno energia al territorio

A Nocera Inferiore, le giovani eccellenze stanno trasformando il territorio attraverso idee innovative e passione. In un contesto di cambiamento continuo, la vera leadership emerge da valori autentici e approcci creativi. La rubrica “Mente, Cuore e Macchina: La Nuova Triade della Leadership” esplora questa evoluzione, celebrando coloro che, armati di visione e empatia, plasmano il futuro della comunità .

Viviamo in un tempo di cambiamento incessante e profondo, in cui la leadership autentica non può piĂą basarsi solo su ruoli o titoli. Nasce da questa riflessione la mia rubrica “Mente, Cuore e Macchina: La Nuova Triade della Leadership”, un percorso narrativo dedicato a chi, con visione (Mente), empatia (Cuore) e capacitĂ realizzativa (Macchina), trasforma la complessitĂ del presente in opportunitĂ concrete per il futuro. Un esempio vivido di questa visione è rappresentato dal Premio “Armando Avallone” del Rotary Club Nocera Apudmontem. Giunto all’ottava edizione, questo riconoscimento è molto piĂą di una premiazione: è un atto di fiducia nelle nuove generazioni, un investimento nel capitale umano del nostro territorio... 🔗 Leggi su Ildenaro.it