Le fragilità del mondo di oggi | Un libro che è pieno di speranza

Nel libro "Le fragilità del mondo di oggi", Roberto Garofoli e Berardino Gennaro esplorano le sfide geopolitiche, militari ed economiche che caratterizzano il nostro tempo. Nonostante le difficoltà, gli autori offrono una prospettiva carica di speranza, sostenendo che un'azione politica incisiva è fondamentale per affrontare le complesse problematiche globali, dalla sicurezza agli accordi commerciali, fino alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Gli attuali scenari geopolitici, la sicurezza militare, i dazi di Trump, ma anche il contrasto all'evasione e la sempre più necessaria razionalizzazione della spesa pubblica: "per affrontare queste sfide serve un'azione più incisiva delle politiche nazionali". Ne sono convinti Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella autori del lungo saggio Governare le fragilità - Istituzioni, sicurezza nazionale, competitività (Mondadori). Dati, numeri, analisi. Il libro esamina le tante debolezze che rischiano di oscurare i pur numerosi punti di forza del nostro Paese: "Si tratta di fragilità che necessitano di risposte in tempi lunghi", come dice Mattarella, alla luce dei tanti anni di studio che hanno portato al libro realizzato assieme a Garofoli...