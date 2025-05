Le elezioni amministrative esaltano il centrosinistra Fossi | Avanti con coalizione ampie e progressiste

Il centrosinistra festeggia importanti vittorie alle elezioni amministrative, con il trionfo di Silvia Salis a Genova e Alessandro Barattoni a Ravenna al primo turno. Emiliano Fossi, segretario del Pd Toscana, esprime soddisfazione per questi successi, sottolineando l'importanza di coalizioni ampie e progressiste per il futuro politico del territorio. Questi risultati rappresentano un segnale di ripresa e consenso per il centrosinistra.

FIRENZE – Vittorie a Genova e Ravenna al primo turno, il centrosinistra esulta. A parlare è il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi: “Congratulazioni a Silvia Salis ed Alessandro Barattoni per aver vinto al primo turno le elezioni a sindaco di Genova e Ravenna. Sono due risultati molto importanti che mostrano che con una coalizione ampia e progressista fondata su un programma e contenuti condivisi si può battere la destra, che non è così imbattibile come pensa. La partita per il centrosinistra è aperta e questo passaggio è fondamentale per le città che sono andate al voto e che avranno sindaci capaci di rimediare ai disastri fatti dove era presente la destra e di governare invece bene dove il centrosinistra era presente con una coalizione coesa... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Cosa riportano altre fonti

Le elezioni amministrative esaltano il centrosinistra. Fossi: Avanti con coalizione ampie e progressiste; Elezioni amministrative 2025: andamento in tempo reale e sfide a Genova, Taranto, Ravenna e Matera. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Le elezioni amministrative esaltano il centrosinistra. Fossi: "Avanti con coalizione ampie e progressiste" - FIRENZE - Vittorie a Genova e Ravenna al primo turno, il centrosinistra esulta. A parlare è il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi: "Congratulazioni a Silvia Salis ed Alessandro Barattoni per av ... 🔗Lo riporta msn.com

Elezioni amministrative, il centrosinistra si riprende Genova: 'Uniti si vince'. Blinda Ravenna - Il centrodestra guarda ai ballottaggi di Matera e Taranto. Schlein: 'La destra esulta ai sondaggi, noi vinciamo al voto'. L'affluenza tiene (ANSA) ... 🔗Segnala ansa.it

Elezioni amministrative, i risultati in diretta: Genova e Ravenna al centrosinistra, ballottaggio a Matera e Taranto - Exit poll e proiezioni delle elezioni amministrative vedono il centrosinistra avanti a Genova e Ravenna, con possibili vittorie al primo turno: i risultati in diretta. 🔗Lo riporta lanotiziagiornale.it

Elezioni amministrative, il centro-sinistra in vantaggio