Le confessioni di Enrico Bertolino | io mio papà lo slavadent e l’allegria malinconica

In questo articolo, Enrico Bertolino si racconta attraverso le sue confessioni intime, svelando il legame con suo padre, lo slavadent, e l'ironia che pervade la sua vita. Comico, conduttore e attore impegnato nel sociale, Bertolino offre una riflessione sulla società odierna, accompagnata da ricordi d'infanzia e dialetto, evidenziando come “fare del bene” sia una fonte di benessere personale.

Comico, cabarettista, conduttore televisivo e attore italiano. Anche manager. Ma soprattutto, un uomo che “fa del bene perché lo fa stare bene”. È Enrico Bertolino che, tra termini dialettali e ricordi d’infanzia, svela il suo impegno nel sociale e riporta qualche considerazione sulla società odierna. Milanese Doc, vissuto sempre a Milano, il papà parlava dialetto. “”Ti tiro uno slavadent” mi diceva.il dialetto è fatto di fonemi. “Slavadent” fa già paura quando lo dici, ma non è come dire schiaffo, pugno, che rimandano alla violenza. Lo slavadent è dato per affetto, come quando mia madre mi tirava le ciabatte... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le confessioni di Enrico Bertolino: io, mio papà, lo slavadent e l’allegria malinconica

Approfondimenti da altre fonti

Le confessioni di Enrico Bertolino: io, mio papà, lo slavadent e l’allegria malinconica. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Enrico Bertolino torna in scena. “Le bestemmie di Corona sul palco? Dal teatro canzone siamo passati al teatro cazz...ne” - Domenica alle 17 lo spettacolo di instant theatre e musica “Se sapevo venivo“ del cabarettista milanese. “Trump dice cose una volta impensabili. Ma scherzerò anche su Milano, una città piena di contra ... 🔗Riporta msn.com

Enrico Bertolino a sostegno del ddl Zan - Anche il comico Enrico Bertolino ha lanciato un appello per chiedere l'immediata calendarizzazione del ddl Zan, ricordando come la tempistica sia importante perché tenere ferma una legge contro la ... 🔗Come scrive gayburg.com

Notizie di Enrico Bertolino - Sulla sua pagina Facebook il comico Enrico Bertolino, con la consueta ironia, ha dedicato in video di incoraggiamento ai bergamaschi e un appello: «State in casa, se no vengo lì e vi muro la ... 🔗Secondo laprovinciadicomo.it

Enrico Bertolino sul disastro di Ustica | LA CONFESSIONE