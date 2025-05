Le bandiere della pace sfilano per la Palestina | Basta massacri a Gaza convivenza tra i due popoli VIDEO

Oggi, circa millecinquecento manifestanti hanno sfilato nel centro città per chiedere la pace in Palestina e la fine dei massacri a Gaza. L'iniziativa ha visto la partecipazione di partiti d'opposizione, associazioni cattoliche, membri della comunità ebraica e rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, uniti per promuovere la convivenza tra i due popoli. Un video dell'evento testimonia la grande mobilitazione per la pace.

Questo pomeriggio circa millecinquecento persone hanno sfilato per le vie del centro per chiedere la pace in Palestina. All'appello hanno aderito i partiti d'opposizione, le associazioni cattoliche, appartenenti alla comunità ebraica, rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil...

