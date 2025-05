Lazio senza Europa il destino di Baroni sembra segnato | addio imminente?

La Lazio si avvia verso un drammatico epilogo con Marco Baroni, il cui destino sembra segnato dalla mancata qualificazione alle coppe europee. Il tecnico, ormai in bilico, vede svanire ogni possibilità di riconferma, evidenziando un rapporto di fiducia sempre più fratturato. L'articolo esplora le ragioni di questo possibile addio e le implicazioni per il futuro della squadra.

Si va verso un epilogo amaro tra la Lazio e Marco Baroni: la mancata qualificazione alle coppe europee decisiva per l’addio del tecnico La fine del rapporto tra Marco Baroni e la Lazio sembra ormai imminente. Dopo una stagione chiusa senza la qualificazione alle coppe europee, la fiducia tra il tecnico e il club si ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, senza Europa il destino di Baroni sembra segnato: addio imminente?

