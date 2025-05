Lazio senza coppe rinnovi in bilico per tre big

La Lazio si trova in una fase delicata riguardo al futuro di tre giocatori chiave: Pedro, Vecino e Romagnoli. Con l'assenza di fondi derivanti dalle coppe europee, le trattative per i rinnovi contrattuali si fanno sempre più complesse, lasciando il club e i tifosi in attesa di sviluppi cruciali.

