Lazio furia Lotito | per la panchina un vecchio cuore biancoceleste

La Lazio ha concluso la stagione senza qualificazione alle coppe europee, scatenando la furia del presidente Claudio Lotito. Con un possibile ribaltone in panchina all'orizzonte, il club biancoceleste potrebbe puntare su un ex calciatore simbolo per rilanciarsi. Scopriamo i dettagli di questa situazione che ha colpito i tifosi e le prospettive future della squadra.

La squadra biancoceleste ha chiuso il campionato fuori dalle coppe per la prossima stagione: furia del presidente Lotito pronto al ribaltone in panchina Lazio, furia Lotito: per la panchina un vecchio cuore biancoceleste (Ansa Foto) – SerieAnews Un epilogo shock che forse nemmeno il più pessimista tra i tifosi poteva mai aspettarsi. Ed invece la Lazio ha chiuso il campionato al settimo posto, scavalcata in extremis dalla Fiorentina e così non disputerà alcuna coppa europea nella prossima stagione. Una vera e propria onta anche perché arrivata in modo inaspettato. Bastava il pareggio nell’ultima giornata contro il Lecce ma alle ambizioni di Europa dei biancocelesti hanno pesato maggiormente quelle di salvezza della formazione salentina... 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Lazio, furia Lotito: per la panchina un vecchio cuore biancoceleste

