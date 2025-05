Lazio clamoroso | esonero Baroni e sorpresa sul nuovo allenatore

La Lazio è al centro di importanti trattative, con l'esonero del tecnico Baroni che si fa sempre più concreto. Le ultime news indicano una possibile separazione tra il club e il mister, aprendo la strada a un nuovo allenatore. Questo potrebbe segnare l'inizio di una rivoluzione sia in campo che nella gestione della squadra in vista della prossima stagione.

Tiene banco il possibile esonero di Baroni in casa Lazio. Come confermato nelle ultime ore, l’attuale tecnico della Lazio potrebbe lasciare i biancocelesti nel corso delle prossime settimane. Parti lontane e possibile separazione Possibile rivoluzione in casa Lazio in vista della prossima stagione. Come trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio starebbe valutando attentamente il futuro dell’attuale tecnico. Separazione possibile e occhio all’imminente addio. La società biancoceleste, infatti, non sarebbe rimasta soddisfatta dell’ultimo periodo del tecnico e non è escluso che le due parti possano viaggiare spediti verso la separazione... 🔗 Leggi su Tvplay.it