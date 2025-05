Lazio che fine fanno i tre acquisti di gennaio? Ecco chi rimarrà e chi no

L'articolo analizza l'impatto dei tre acquisti di gennaio della Lazio, valutando le fortune di ognuno all'interno della squadra. Con il mercato invernale che sembra non aver portato significativi miglioramenti, si esamina il minutaggio riservato da Baroni a giocatori come Ibrahimovic, cercando di capire chi continuerà a far parte del progetto e chi potrebbe lasciare.

Non si può dire che il mercato di gennaio abbia apportato granchè all`organico della Lazio. I minutaggi che Baroni ha riservato a Ibrahimovic,... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

