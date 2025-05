L’avvocato di Sempio | Stasi è innocente ma deve tacere Chiara uccisa perché sapeva troppo

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, emergono nuove rivelazioni che mettono in discussione le colpe attribuite ad Alberto Stasi e Andrea Sempio. Secondo l'avvocato Massimo Lovati, un sicario potrebbe essere il vero responsabile, avendo eliminato Chiara per motivi legati a informazioni troppo pericolose. L'indagine si riapre, gettando nuove ombre su un caso già controverso.

A uccidere Chiara Poggi non è stato Alberto Stasi né Andrea Sempio, ma un sicario, che avrebbe eliminato la ragazza 26enne perché diventata “scomoda” per qualcuno. Lo sostiene l’avvocato Massimo Lovati, difensore di Sempio, oggi indagato per l’omicidio nell’ambito della nuova inchiesta avviata dalla Procura di Pavia. Secondo il legale, Stasi – condannato in via definitiva a 16 anni di carcere – è costretto a tacere sulla verità perché sotto ricatto. E il movente del delitto potrebbe essere connesso a vicende di pedofilia e satanismo che coinvolgerebbero anche la comunità cattolica di Garlasco. “Per me Alberto Stasi è innocente, come Andrea Sempio”, dice Lovati intervistato durante il programma tv Storie Italiane, su Rai 1... 🔗 Leggi su Tpi.it