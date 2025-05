Lavoro in Umbria i dati Cgil | Cresce solo quello discontinuo precario e sottopagato

L’articolo analizza i recenti dati forniti dalla Cgil riguardo al mercato del lavoro in Umbria, evidenziando che l'unica crescita riguarda forme di impiego discontinuo, precario e sottopagato. Su 231mila lavoratori dipendenti, oltre il 30% percepisce un reddito annuo lordo inferiore ai 10mila euro, segnalando una preoccupante stagnazione delle condizioni lavorative. Queste informazioni emergono dai report dell’Ufficio economia nazionale e della Fondazione Di Vittorio.

Lavoro in Umbria, cresce solo quello discontinuo, precario e sottopagato e su 231mila lavoratori dipendenti, oltre il 30% guadagna non più di 10mila euro lordi l’anno. Sono i dati diffusi dalla Cgil sulla base dei report dell’Ufficio economia nazionale e della Fondazione Di Vittorio, basati su... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Lavoro in Umbria, i dati Cgil: "Cresce solo quello discontinuo, precario e sottopagato"

