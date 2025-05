Lavoro e inclusione | i 35 anni della Cooperativa La Solidarietà

Nel 2025, la cooperativa La Solidarietà celebra 35 anni di impegno per l'inclusione lavorativa delle persone in difficoltà. Fondata con l'intento di creare opportunità per i più svantaggiati, La Solidarietà è diventata un pilastro del territorio bergamasco, incarnando un modello imprenditoriale etico e professionale, capace di rispondere alle sfide sociali e promuovere il benessere comunitario.

Nel 2025 La Solidarietà festeggia 35 anni di attività al servizio della comunità. Nata con l’obiettivo di offrire opportunità lavorative a persone in condizione di svantaggio, è oggi una realtà solida del territorio bergamasco, con un modello imprenditoriale etico, dinamico e professionale. “ Sperimentiamo benessere e costruiamo appartenenza, ogni giorno”, racconta Grazia Gamba, vicepresidente della cooperativa e responsabile dell’ufficio assistenza alla persona. L’anniversario della cooperativa sarà festeggiato con un Open Day il 7 giugno, occasione per aprire le porte al territorio e mostrare, con orgoglio, il valore del lavoro inclusivo... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Lavoro e inclusione: i 35 anni della Cooperativa La Solidarietà

