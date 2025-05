Lavori sulla rete ferroviaria variazioni e limitazioni per i treni regionali

A causa di lavori di manutenzione programmati da Rete Ferroviaria Italiana, giovedì 29 maggio, ci saranno variazioni e limitazioni nella circolazione dei treni regionali nel Lazio, in particolare nelle stazioni di Campoleone e Ponte Galeria. Gli utenti sono invitati a prestare attenzione agli aggiornamenti e a pianificare i propri viaggi di conseguenza.

Proseguono gli interventi di manutenzioni lungo la rete ferroviaria, anche nel Lazio. Alcuni lavori programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) a Campoleone e Ponte Galeria, sono previsti per la giornata di giovedì 29 maggio e per questo la circolazione di alcuni treni del Regionale... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Lavori sulla rete ferroviaria, variazioni e limitazioni per i treni regionali

