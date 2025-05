Lavori sulla rete ferroviaria pugliese in Regione l' incontro con il Comitato pendolari | Serve pazienza

Nell'ambito dei lavori sulla rete ferroviaria pugliese, si è svolto un incontro significativo con il comitato pendolari. Un momento di dialogo costruttivo ha permesso di esporre esigenze e difficoltà, ponendo le basi per soluzioni condivise. Questo approccio partecipato segna una nuova fase nella gestione delle criticità nel trasporto regionale, invitando tutti a pazientare e collaborare per migliorare il servizio.

Regione Puglia chiede commissariamento dei lavori sulla Linea ferroviaria Adriatica Bologna – Lecce