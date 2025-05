Lavori sulla Milano-Arona-Domodossola | niente treni fino a fine luglio

A causa di lavori significativi sulla linea Milano-Arona-Domodossola, i treni saranno sospesi fino alla fine di luglio. Trenord ha annunciato che saranno attivati autobus sostitutivi per garantire i collegamenti durante i lavori di potenziamento e manutenzione, che si svolgeranno in due fasi. La prima fase, pianificata dall'8 giugno al 27 luglio, mira a migliorare la qualità del servizio per i viaggiatori.

A causa dai lavori sulla linea ci saranno autobus sostitutivi sulla tratta Milano-Arona-Domodossola. In particolare Trenod ha comunicato che la linea "sarà oggetto di lavori di potenziamento e manutenzione, che saranno svolti dal gestore dell'infrastruttura in due fasi: 8 giugno-27 luglio e 30...

Le notizie più recenti da fonti esterne

