Lavori sulla Milano-Arona-Domodossola | niente treni fino a fine luglio

A causa dei lavori di potenziamento e manutenzione sulla linea Milano-Arona-Domodossola, Trenord ha annunciato che non circoleranno treni fino alla fine di luglio. Durante questo periodo, saranno attivati autobus sostitutivi per garantire il servizio. I lavori si svolgeranno in due fasi, la prima delle quali è prevista dall'8 giugno al 27 luglio.

A causa dai lavori sulla linea ci saranno autobus sostitutivi sulla tratta Milano-Arona-Domodossola. In particolare Trenod ha comunicato che la linea "sarà oggetto di lavori di potenziamento e manutenzione, che saranno svolti dal gestore dell'infrastruttura in due fasi: 8 giugno-27 luglio e 30...

INTERRUZIONE DEL SEMPIONE: REGIONALI SOSTITUTIVI DI TRENITALIA E TRENORD (ARONA-DOMODOSSOLA E VV)