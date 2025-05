Lavori sul raccordo A2 di Avellino | disagi tra Montoro e Fisciano

I lavori di miglioramento del Raccordo Autostradale 2 di Avellino hanno causato disagi significativi tra Montoro e Fisciano. Queste operazioni, mirate a potenziare la sicurezza e la fruibilità della strada tramite l'installazione di nuove barriere spartitraffico centrali, rappresentano una fase cruciale per garantire un traffico più sicuro e scorrevole nel tratto interessato.

In corso, lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, i lavori di implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità, relativi anche all’installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali (NDBA). Nel dettaglio, ha preso il via una nuova fase lavorativa tra Montoro e... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lavori sul raccordo A2 di Avellino: disagi tra Montoro e Fisciano

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Barriere spartitraffico sul raccordo di Avellino, nuovi interventi tra Montoro e Fisciano - Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” sono in corso i lavori di implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità, relativi anche all’installazione delle nuove ... 🔗Riporta corriereirpinia.it

Lavori sul raccordo 2 di Avellino, entro maggio l’ultimazione per la tratta Montoro-Fisciano - Avanzano i lavori di installazione delle nuove barriere spartitraffico centrali (NDBA) tra Montoro e Fisciano (km 14,000 ed il km 8,135), lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino” che si ... 🔗Secondo salernotoday.it

Arrivano le nuove barriere new jersey, disagi sul raccordo Avellino-Salerno - L’impresa è in attesa dell’approvvigionamento delle barriere metalliche necessarie a completare i lavori per eliminare il restringimento di corsia sul raccordo in direzione Avellino. 🔗ilmattino.it scrive

Lavori sul raccordo Salerno Avellino Disagi per gli automobilisti L’Anas “Al lavoro senza sosta”