Lavori per un nuovo manto stradale possibili disagi per la chiusura notturna della rotatoria e del casello

A partire da mercoledì 28 maggio, la Provincia di Forlì-Cesena avvierà lavori di manutenzione straordinaria sulla rotatoria antistante il casello autostradale di Valle del Rubicone, sulla strada provinciale 33 nel comune di Gatteo. Durante le operazioni, sono previsti disagi tra cui la chiusura notturna della rotatoria, con possibili ripercussioni sul traffico locale.

La Provincia di Forlì-Cesena comunica che da mercoledì 28 maggio inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della rotatoria all'uscita del casello autostradale Valle del Rubicone sulla strada provinciale 33 nel comune di Gatteo. Per lo svolgimento dei lavori durante le fasi di...

