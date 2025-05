Lavori nella zona orientale | scatta la sospensione idrica in diverse strade

Un intervento di manutenzione straordinaria in Via Premuda a Salerno comporterà una sospensione dell'erogazione idrica il prossimo venerdì 30 maggio. I lavori, previsti dalle ore 9 alle 13, potrebbero creare disagi a numerose famiglie della zona orientale. Nel seguente articolo verrà fornito l'elenco delle strade e traverse interessate dalla sospensione.

