Lavori di manutenzione sulla linea Foggia-Bari-Lecce | cancellazioni e limitazioni di percorso per i treni regionali

A partire da oggi, martedì 27 maggio, la linea ferroviaria Foggia-Bari-Lecce sarà interessata da lavori di manutenzione ordinaria. Questi interventi comporteranno cancellazioni, limitazioni di percorso e possibili ritardi per i treni regionali. I lavori si protrarranno fino a sabato 14 giugno, pertanto si consiglia ai viaggiatori di controllare gli orari e pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

