Lavori al Colombini la protesta degli studenti | Disattese le promesse

Gli studenti del liceo Colombini esprimono il loro malcontento per il prolungamento dei lavori nella sede centrale di via Beverora, ritenendo disattese le promesse iniziali. I rappresentanti d’istituto, Alessandro Monici, Gemma Braconi, Chiara Bergonzi e Chiara Bossalini, denunciano i disagi che questa situazione comporta, richiamando l'attenzione sulla necessità di rispettare i tempi previsti per il completamento delle opere.

I rappresentanti d'istituto del liceo Colombini si fanno portavoce dei disagi riscontrati a causa dell'allungamento del cronoprogramma di fine lavori della sede centrale di via Beverora. «Nel dicembre 2024 – scrivono Alessandro Monici, Gemma Braconi, Chiara Bergonzi e Chiara Bossalini - ci è...

