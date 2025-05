Lavoratrice licenziata durante la maternità | reintegrata viene di nuovo cacciata quando interrompe la gravidanza

Un caso controverso a Granarolo dell'Emilia ha messo in luce le difficoltà affrontate da una lavoratrice, licenziata durante la maternità e reintegrata grazie all'intervento sindacale. Tuttavia, la situazione si è nuovamente complicata quando è stata licenziata di nuovo a seguito di un'interruzione di gravidanza. Questa vicenda solleva importanti interrogativi sulle tutele per le donne nel mondo del lavoro e sui diritti in periodi così delicati.

Una dipendente è stata licenziata durante il periodo di gravidanza. Quindi, a seguito dell’intervento sindacale, è stata reintegrata per poi essere nuovamente licenziata mentre la donna era in fase di interruzione di gravidanza. È avvenuto a Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna ed è stato segnalato dalla Fiom-Cgil di Bologna. La donna, dipendente presso la I-Tech Industries, azienda leader nel settore delle tecnologie per la cura della pelle e il modellamento del corpo, era di ritorno da un periodo di assenza dovuta al percorso di fecondazione assistita, quando è stata improvvisamente licenziata per “esternalizzazione della sua mansione”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lavoratrice licenziata durante la maternità: reintegrata, viene di nuovo cacciata quando interrompe la gravidanza

Altre fonti ne stanno dando notizia

Licenziata perché incinta, azienda condannata dopo quattro anni; Bologna, lavoratrice resta incinta e viene licenziata: «E quando ho interrotto la gravidanza mi hanno cacciata la seconda volta»; Referendum, primo quesito: Jobs act e licenziamenti; Dipendente resta incinta e viene licenziata, la reintegrano e abortisce: licenziata di nuovo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

QUANDO È POSSIBILE IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DURANTE LA MATERNITÀ?