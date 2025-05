Lavoratori del 118 gli operatori minacciano lo stato di agitazione

I lavoratori del 118 di Benevento, tra cui infermieri e autisti soccorritori, annunciano uno stato di agitazione a causa di gravi problematiche lavorative, tra cui lo spostamento del personale. Questa situazione, che si protrae da due mesi, ha spinto il gruppo, rappresentato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, a far sentire la propria voce in difesa dei diritti e del servizio offerto alla comunità .

Riceviamo e pubblichiamo una nota di un gruppo di lavoratori: infermieri, autisti soccorritori del 118 di Benevento dipendenti della confederazione nazionale delle misericordie d'Italia. "Da due mesi stiamo avendo dai problemi, uno su tutti e lo spostamento del personale senza una giusta motivazione. Gli spostamenti di questo mese riguardano solo pochi operatori rispetto all'organico completo di tutto l'Ats rendendo evidente il fatto ritorsivo e intimidatorio. I lavoratori chiedono inoltre con i sindacati un incontro con estrema urgenza all'Asl. Si fa presente, inoltre, che a nulla è servito l'incontro con la confederazione misericordie per risolvere le problematiche in essere ed eventuali"...

