Lavinia Piferi è morta a soli 34 anni | Addio guerriera con il sorriso

Lavinia Piferi, giovane e stimata residente di Cura di Vetralla, ci ha lasciato a soli 34 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. La sua forza e dignità hanno ispirato molti, mentre il suo sorriso contagioso e la sua dolcezza rimarranno nel cuore di chi l'ha conosciuta. Un addio a una guerriera che ha affrontato la vita con passione e determinazione.

Lavinia Piferi è morta a soli 34 anni, vinta dalla malattia contro cui ha combattuto da tempo ma sempre con straordinaria forza e dignità. Viveva a Cura di Vetralla, dove era molto conosciuta e amata. In tanti la ricordano come una ragazza dal sorriso contagioso, dolce, piena di vita e con una... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Lavinia Piferi è morta a soli 34 anni: "Addio guerriera con il sorriso"

