L' autoritratto come strumento pittorico ne discute la docente Chiara Tartarini

Giovedì 5 giugno, alle ore 18, il Salone Aurora di Palazzo Albicini ospiterà la professoressa Chiara Tartarini, del Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna. In occasione dell'ultimo incontro della rassegna legata alla Mostra sul Ritratto, Tartarini esplorerà il tema dell'autoritrattistica come strumento pittorico. Un'opportunità imperdibile per approfondire il dialogo tra artisti e la loro identità.

Giovedì 5 giugno, alle ore 18, al Salone Aurora di Palazzo Albicini, la professoressa Chiara Tartarini del Dipartimento delle Arti Università di Bologna sarà protagonista dell’ultimo incontro della rassegna collegata alla Mostra sul Ritratto, allestita ai Musei San Domenico. La rassegna é... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'autoritratto come strumento pittorico, ne discute la docente Chiara Tartarini

Su questo argomento da altre fonti

Autoritratto nella storia dell'arte - I pensatori rinascimentali consideravano Narciso come l'inventore della pittura, vedendo nell'autoritratto la fonte dell'arte pittorica ... un artista", con gli strumenti del mestiere in mano. 🔗Segnala skuola.net