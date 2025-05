L' auto lo centra e finisce sull' asfalto | scooterista a Cattinara traffico in tilt

Uno scooterista di 67 anni è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118 dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto verso le 12 in corso Saba. L'uomo si trovava alla guida del mezzo a due ruote quando, per cause in corso d'accertamento da parte...

