Lautaro Martinez rassicura tutti e con Thuram guiderà l’Inter – CdS

Lautaro Martinez ha rassicurato i tifosi sulle sue condizioni fisiche, prontissimo a scendere in campo insieme a Marcus Thuram per guidare l'Inter nella finale di Monaco contro il PSG. Questa coppia temibile si prepara a sfidare l'attacco funambolico dei francesi, promettendo emozioni forti in quella che si preannuncia come la partita più importante dell’anno.

Lautaro Martinez ieri ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni fisiche. Il Toro è prontissimo e insieme a Marcus Thuram guiderà l’Inter nella partita più importante dell’anno. La coppia più pesante d’Europa contro l’attacco funambolico del Psg. TIRATO A LUCIDO – Verso la finale di Monaco di Baviera, con un Lautaro Martinez al 100%. Parola dello stesso capitano dell’Inter davanti ai giornalisti ad Appiano Gentile. Il Toro si è tirato a lucido per questa grandiosa e storica partita, visto che non tocca campo dallo scorso 6 maggio, ossia dalla meravigliosa notta contro il Barcellona. Da lì in avanti solamente riposo per recuperare dall’elongazione muscolare... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez rassicura tutti e con Thuram guiderà l’Inter – CdS

