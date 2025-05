Lautaro Martinez col sorriso! Inzaghi ritrova il suo capitano

L'Inter si prepara alla finale di Champions League contro il PSG con una notizia positiva: Lautaro Martínez è tornato in piena forma. L'attaccante argentino si è allenato regolarmente con la squadra, offrendo a Simone Inzaghi un fondamentale rinforzo in vista dell'importante sfida. Con il sorriso e la determinazione, il capitano nerazzurro è pronto a guidare i suoi compagni verso un traguardo ambito.

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra Psg e Inter, in casa nerazzurra si sorride anche grazie al ritorno di Lautaro Martinez a pieno regime. RITORNO – Buone notizie per l'Inter a pochi giorni dalla finale di Champions League. Lautaro Martínez si è allenato regolarmente con il gruppo nel pomeriggio di oggi ad Appiano Gentile, partecipando all'intera seduta e mostrando segnali di pieno recupero. Durante il media day, l'attaccante argentino è apparso sereno e sorridente, scambiando battute con i giornalisti presenti. Un clima disteso ma concentrato, segno che la tensione della vigilia è ben gestita dal gruppo nerazzurro...

