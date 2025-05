Lautaro Martinez | Barcellona? Pianto per 2 giorni finale meritata

Lautaro Martinez si confessa in un'intervista esclusiva alla UEFA, riflettendo sulle sue emozioni e le difficoltà vissute dopo l'infortunio subito contro il Barcellona. A pochi giorni dalla finale PSG-Inter, l'attaccante dell’Inter rivela come quei momenti di sofferenza abbiano segnato il suo percorso e il desiderio di riscattarsi in campo.

Lautaro Martinez, intervistato dalla Uefa, si racconta a quattro giorni da Psg-Inter. Ricorda l’infortunio col Barcellona, la sfida di ritorno e molto altro. SOFFERENZA – Lautaro Martinez dopo l’infortunio rimediato a Barcellona: « Ho passato due giorni a casa a piangere, perché i primi due giorni sono stati davvero duri. La gamba mi faceva così male che non riuscivo ad alzarla. Grazie ai medici e ai fisioterapisti che hanno fatto un ottimo lavoro – e anche gli straordinari – sono potuto entrare in partita, non al 100% ma nelle condizioni migliori ». BARCELLONA – Lautaro Martinez ripensa alla semifinale di ritorno: « All’87’, quando il Barcellona è passato in vantaggio non riuscivo a crederci: sembrava tutto a nostro favore, perché in entrambe le partite siamo andati due gol sopra... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Barcellona? Pianto per 2 giorni, finale meritata»

