Lautaro a TNT Sports | Sogno ogni giorno di alzare la Champions! Pallone d’oro? Lo merito perché…

Nell'intervista esclusiva a TNT Sports, Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, esprime il suo sogno di alzare la Champions League e la sua ambizione per il Pallone d'Oro. Racconta le emozioni che lo accompagnano in questa fase cruciale della sua carriera, sottolineando la determinazione e il lavoro che lo rendono meritevole di tali riconoscimenti. Scopriamo le sue parole e le sue aspirazioni.

Lautaro a TNT Sports: «Sogno ogni giorno di alzare la Champions! Pallone d’oro? Lo merito perchè.» Le parole del capitano nerazzurro. In un’intervista rilasciata a TNT Sports, il capitano Lautaro Martinez ha condiviso le sue riflessioni e le emozioni che sta vivendo in vista della tanto attesa finale di Champions League, che vedrà contendersi il titolo il Paris Saint-Germain e l’ Inter. QUANTE VOLTE HAI SOGNATO DI ALZARE LA CHAMPIONS?- « Ogni giorno, sono sincero. Sarebbe un sogno rimanere nel poster dei ricordi del club come Javier Zanetti. Lo sogno ogni giorno, spero di poter dare il massimo quella sera come faccio sempre e riuscire a portare all’Inter quel titolo che manca da quindici anni e che è molto importante per noi e per tutti i tifosi » SOGNI IL PALLONE D’ORO?- « Sì, perché do sempre dimostrazione di quello che so fare dentro il campo... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro a TNT Sports: «Sogno ogni giorno di alzare la Champions! Pallone d’oro? Lo merito perché…»

