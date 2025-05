l aula approva il regolamento per l edilizia

Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento edilizio dopo un'intensa discussione di oltre quattro ore. Con diciannove voti favorevoli, tutti della maggioranza, e un confronto serrato sugli emendamenti proposti dalla minoranza, la deliberazione segna un passo significativo nella definizione delle norme che guideranno le attività edilizie nel comune.

Dopo circa quattro ore e mezzo di discussione, in particolar modo soffermandosi su approvazione o meno di numerosi emendamenti approntati dalla minoranza, il consiglio comunale nella serata di ieri ha approvato il nuovo regolamento edilizio con diciannove voti favorevoli (tutti i consiglieri di maggioranza presenti), nessun favorevole e nove astenuti (l'opposizione). Un voto che arriva al termine di un lungo percorso in commissione completata, poi, dalla discussione avvenuta in aula con l'emergere delle varie visioni sull'argomento. "Si tratta di una possibilità di adeguare le normative su scelte fatte nel 2021 – afferma il capogruppo di Fdi, Francesco Pelagalli – quei principi e quelle idee restano perché non sconfessiamo quello in cui crediamo...