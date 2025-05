Latitante e ricercato per la maxi frode internazionale | arrestato a Malpensa

Un latitante di alto profilo, ricercato per una maxi frode internazionale, è stato arrestato all'aeroporto di Malpensa. Al centro dell'inchiesta "Moby Dick", l'individuo aveva un ruolo chiave in una rete criminale dedita al riciclaggio dell'IVA comunitaria attraverso sofisticate frodi carosello nel commercio di prodotti tecnologici. In fuga dal novembre 2024, la sua cattura segna un importante passo avanti nella lotta contro le frodi fiscali internazionali.

Ricopriva un ruolo di spicco in una "multinazionale" del crimine che si occupava di "lavare" l'Iva comunitaria attraverso un complesso sistema di frodi carosello nel commercio di prodotti tecnologici. Da novembre 2024 era latitante e ricercato in seguito all'inchiesta "Moby Dick", con un mandato...

