Latina scaricano abusivamente rifiuti da lavorazione edile

A Latina, intensificano i controlli contro l'abbandono abusivo di rifiuti da lavorazione edile. Il 27 maggio, gli Ispettori Ambientali della Vigiles – FIPSAS, in sinergia con la Polizia Locale e l'Ufficio Ambiente del Comune, hanno portato avanti operazioni mirate per garantire la tutela dell'ambiente e reprimere gli illeciti, contribuendo a un territorio più pulito e sicuro.

Latina, 27 maggio Prosegue senza sosta l’attività di contrasto agli illeciti ambientali nel territorio comunale. Gli Ispettori Ambientali della Vigiles – FIPSAS, coordinati dalla Polizia Locale di Latina e in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, hanno effettuato nuovi controlli che hanno portato alla sanzione amministrativa di due furgoni colti mentre scaricavano abusivamente rifiuti da lavorazione edile. L’intervento si inserisce all’interno di un più ampio piano di monitoraggio e prevenzione che vede impegnati gli Ispettori Ambientali su segnalazione diretta dei cittadini e su richiesta dell’amministrazione comunale... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

