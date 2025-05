L’Atalanta dopo Gasperini? C’è anche Sarri in lizza oltre a Tudor Pedullà

Dopo nove anni di successi, l'Atalanta e Giampiero Gasperini sembrano destinati a separarsi. Con questo colpo di scena, si apre il dibattito su chi potrebbe succedergli. Oltre a Igor Tudor, un altro nome forte in lizza è quello di Maurizio Sarri. Le speculazioni si intensificano mentre il club bergamasco cerca il nuovo artefice della sua crescita.

