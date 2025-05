L’assistente IA Gemini si integra con le app Note e Calendario di Xiaomi

Gemini, l'assistente IA sviluppato da Google, ha stretto una nuova alleanza con Xiaomi, portando la sua integrazione nelle app Note e Calendario del marchio cinese. Questa collaborazione promette di migliorare l'esperienza utente, offrendo funzionalità avanzate e una gestione più intuitiva delle attività quotidiane. Scopriamo insieme i dettagli di questa sinergia e le sue potenzialità.

