L' assalto e gli spari in aria | Gaza nel caos per la consegna degli aiuti Accuse tra Israele e ONU

A Rafah, la situazione si fa critica con un assalto alla consegna di aiuti umanitari, mentre spari in aria alimentano la tensione. La folla affamata si scontra con le forze di sicurezza, causando feriti e la sospensione delle attivitĂ da parte della GHF. Le accuse tra Israele e l'ONU si intensificano, con Netanyahu che dichiara la situazione sotto controllo in un contesto di crescente caos e insoddisfazione globale.

Scene di caos a Rafah: folla affamata assalta centro aiuti, spari e feriti. GHF sospende le attivitĂ . ONU e ONG criticano il sistema israeliano. Netanyahu: “Situazione sotto controllo”... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'assalto e gli spari in aria: Gaza nel caos per la consegna degli aiuti. Accuse tra Israele e ONU

Ulteriori approfondimenti disponibili online

M.O., spari Idf a Jenin. Netanyahu: 'Pronto a cessate fuoco'; Israele - Hamas, le notizie di mercoledì 21 maggio; Washington, uccisi due membri dell’ambasciata israeliana. Arrestato il killer: «L’ho fatto per Gaza; Washington, uccisi due diplomatici israeliani. Il killer dopo la sparatoria: «L'ho fatto per Gaza». 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, assalto al centro di aiuti umanitari a Rafah: operatori americani in fuga. «Spari in aria per disperdere la folla» - Secondo i media di Gaza, vicini a Hamas, una folla di persone ha fatto irruzione nel complesso di aiuti umanitari nella zona di Rafah e gli operatori americani sarebbero fuggiti. Il ... 🔗Si legge su ilgazzettino.it

Gaza, caos durante la distribuzione degli aiuti umanitari a Rafah: spari in aria - Caos a Gaza presso uno dei punti di distribuzione di aiuti umanitari a Rafah, nel sud della Striscia, dove una folla ha fatto ha preso d’assalto il sito gestito da una compagnia di sicurezza privata s ... 🔗Secondo msn.com

Media: a Gaza la folla assalta sito di aiuti, a Rafah spari in aria e caos - Roma, 27 maggio 2025 - Migliaia di persone hanno preso d'assalto uno dei centri di distribuzione di aiuti aperti dagli Stati Uniti a Rafah, nel sud di Gaza. Lo riferiscono i media israeliani sulla bas ... 🔗Riporta msn.com

Gaza, ucciso il comandante delle forze navali di Hamas: il video del raid aereo