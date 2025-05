L’asino e le sue varianti anche se fuori della razza

L'asino, noto nel Sud Italia e nelle isole come "ciuccio", sta suscitando un crescente interesse tra italiani e non. In questo articolo esploreremo le diverse varianti di questo equino, il suo trattamento e la sua crescente popolarità, evidenziando come la percezione di quest'animale si stia evolvendo nella cultura contemporanea. Scopriamo insieme le peculiarità e le caratteristiche di queste affascinanti creature.

In questi utimi giorni sta attirando in modo particolare l’attenzione di quanti, con fare divertito ma non superficiale, il trattamento che sta ricevendo, da italiani residenti e non, un determinato tipo di equino. È l’asino, nel Sud del paese e nelle isole detto ciuccio. La definizione tecnica di quel quadrupede è solitamente usata per qualificare persone di scarso comprendonio. L’ asino, detto Ciuccio nel Sud Italia e nelle isole, è da sempre legato alla bandiera delle squadra di calcio del capoluogo campano, il Club Napoli Calcio. Talvolta viene rappresentato di colore azzurro, il colore distintivo della bandiera e di tutto quanto fa riferimento a quella squadra... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

