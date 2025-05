L' arte si tocca | visita tattile per non vedenti e ipovedenti alla Galleria d' Arte Moderna

In occasione di "Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025", la Galleria d'Arte Moderna "Empedocle Restivo" offre una visita tattile esclusiva per non vedenti e ipovedenti. L'evento, previsto per giovedì 29 maggio dalle ore 10 alle 11:30, rappresenta un'opportunità unica per esplorare l'arte attraverso il tatto, promuovendo l'inclusività e l'accessibilità nella cultura.

Nell'ambito delle iniziative di "Palermo Capitale Italiana del Volontariato 2025", la Galleria d'Arte Moderna "Empedocle Restivo" ospiterà giovedì 29 maggio dalle ore 10 alle 11:30 una speciale visita tattile dedicata a persone non vedenti e ipovedenti, confermando il proprio impegno verso

