L' Aria che tira imprevisto tecnico in diretta | Boicottaggio? la reazione di Parenzo

Durante la diretta di "L'Aria che tira" su La7, un imprevisto tecnico ha colto di sorpresa il conduttore David Parenzo e i suoi ospiti. Nel corso della trasmissione di lunedì 26 maggio, un servizio si è interrotto bruscamente, scatenando reazioni inattese e momenti di imbarazzo. Scopriamo come è stata gestita la situazione e quali commenti sono seguiti all'imprevisto.

Un piccolo inconveniente tecnico ha turbato la diretta de L'Aria che tira, il programma condotto da David Parenzo su La7. A un certo punto della trasmissione di oggi, lunedì 26 maggio, un servizio si è interrotto bruscamente. E il conduttore, colto alla sprovvista così come tutti i suoi ospiti in studio, si è rivolto alla regia dicendo: "Che è successo? Boicottaggio? Ditemi dalla regia che cosa accade. Lo puoi far ripartire regia? Ci sono state delle influenze nefaste. Vai!". Dopo un attimo di attesa, quindi, è ripartito tutto. Si trattava di un servizio sulla decisione di Stellantis di produrre la nuova Panda ibrida in Serbia e sulle perplessitĂ degli operai di Pomigliano D'Arco... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria che tira, imprevisto tecnico in diretta: "Boicottaggio?", la reazione di Parenzo

