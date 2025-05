L' arcivescovo Gambelli | Missionari laddove viviamo Continuiamo ad approfondire

Il 27 maggio 2025, l'arcivescovo Gambelli invita la comunità fiorentina a riflettere sull'importanza della 'Evangelii Gaudium' di Papa Francesco. Questo documento rappresenta un manifesto missionario cruciale, che offre indicazioni fondamentali per vivere la fede in modo attivo e dinamico. La Chiesa fiorentina continua il suo cammino, sottolineando la necessità di approfondire questi messaggi per essere veri testimoni del Vangelo nel nostro tempo.

Firenze, 27 maggio 2025 - Anche la Chiesa fiorentina, lungo questi anni, è stata chiamata a recepire la 'Evangelii Gaudium' di Papa Francesco, un vero e proprio manifesto missionario di decisiva importanza per tutta la Chiesa, con indicazioni che non vanno dimenticate: il tempo è superiore allo spazio, l'unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell'idea, il tutto è superiore alla parte. Ognuno è missione nella Chiesa e proprio perché discepolo si misura con la Storia e con le storie, con la sua presenza personale e comunitaria in una geografia precisa. Lo scorso anno, l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, incontrando il popolo ecclesiale nella sua prima assemblea diocesana in Santa Maria del Fiore, il 29 settembre, in occasione dell'apertura dell'anno pastorale, aveva dato un'indicazione che si inseriva in questo solco: fare comunità con i poveri...

